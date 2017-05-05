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Sırp tenisçi Djokovic, yeniliğe ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle teknik ekibiyle yollarını ayırdı

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:16:49 Güncelleme: 16:19:03

Erkeklerde dünya sıralamasının 2 numarasında yer alan Sırp teni̇sçi̇ Novak Djokovic, teknik ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

Resmi internet sayfasından yazılı açıklamalarda bulunan Djokovic, antrenörleri Marian Vajda, Gebhard Phil Gritsch ve fizyoterapisti Miljan Amanovic ile bundan sonraki süreçte çalışmayacağını belirtti.

Açıklamada, teknik ekibine bugüne kadarki katkılarında dolayı teşekkür eden 29 yaşındaki tenisçi, "Onların desteği olmadan profesyonel spor hayatımda bugünkü kariyerime ulaşamazdım. Rüyalarımı gerçekleştirmem için bana kendilerini adadılar ve her zaman tam destek verdiler. Ama forma girmek için yeniliğe ihtiyaç duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Djokovic, zor bir karar alarak bu yönde değişikliğe gittiğini ve yeni antrenörlerinin seçiminde aceleci davranmayacağını da belirtti.

Uzun bir dönem dünya sıralamasının zirvesinde yer almasının ardından son maçlarında eski başarılarını tekrarlayamayan ve zirveyi Büyük Britanyalı Andy Murray'e kaptıran Djokovic, ana tablo maçlarının 28 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında oynanacağı grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a katılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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