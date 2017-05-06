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İstanbul Open'da Marin Cilic finalde!

TEB BNP Paribas İstanbul Open teklerde Hırvat tenisçi Cilic, Arjantinli Schwartzman'ı 2-0 yenerek finale yükseldi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:55:53 Güncelleme: 20:00:14 AA

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde Hırvat Marin Cilic, Arjantinli rakibi Diego Schwartzman'ı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen yarı final maçında dünya 8 numarası Cilic ile sıralamada 46. basamakta bulunan Schwartzman karşılaştı.

Organizasyonun 2 numaralı seribaşı tenisçisi Cilic, maça iyi başladı ve rahat bir oyunla ilk seti 6-1 kazandı.

Çekişmeli geçen maçın ikinci seti, "tie-break"e gitti. "Tie-break"i 9-7, seti de 7-6 kazanan Cilic, bir saat 39 dakika süren mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve teklerde finale çıktı.

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