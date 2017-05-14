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Masa tenisinde şampiyon Bursa BŞB!

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Spor Toto Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi şampiyonu oldu

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:32:33 Güncelleme: 17:49:14

Sezon boyunca yapılan 7 etabı yenilgisiz geçiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan son etap maçlarında başarılı sonuçlar alamasa da Spor Toto Süper Lig'i Fenerbahçe ve TİGEM Spor'un önünde 39 puanla ilk sırada bitirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne şampiyonluk kupasını Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, hedefledikleri bütün kupalara ulaştıklarını ve bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Bursa'ya kazandırmak istediklerini belirtti.

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