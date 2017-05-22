Teniste seçimli genel kurul iptal edilebilir

Türkiye Tenis Federasyonu’nun 7 ay önce yapılan son genel kurulunun iptali için başkan adaylığı reddedilen İsmail Geliç tarafından açılan davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Doçenti Dr.Oğuz Sadık Aydos tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde, 23 Ekim 2016’da yapılan seçimli genel kurulun iptal edilmesi gerektiği kanaatine varıldığı ifade edildi. Danıştay’ın iptal etmesine rağmen Tahkim Kurulu kararıyla uygulanmaya devam edilen yüzde 15’lik delege imzası ve adaylık başvuru ücretinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan raporda, şu ifadelere yer verildi: “...Fırsat eşitliğinin sağlanması, seçme ve seçilme konusunda engellerin en alt seviyeye indirilmesi demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Kaldı ki, davalının dayandığı Ana Statünün söz konusu maddeleri de yönetmelik hükümlerinin iptali ile hukuki dayanağını kaybetmiştir. Yukarıda ayrıntıları ile ifade edildiği gibi; 23/10/2016 tarihli Genel Kurul’un iptal edilmesi, takdir hakkının sayın mahkemenizde olduğunun önceliği ile, kanaatine varılmıştır.”



GELİÇ: ÖRNEK OLACAK

Davacı İsmail Geliç, bilirkişi raporunun iddiaların doğruluğunu gösterdiğini ve ötesinde anayasaya da vurgu yaptığını belirterek, “Bu dava benzer durumda seçim yapan bütün federasyonları ilgilendiriyor. Türk sporu açısında örnek bir dava” dedi. Sorunların ancak federasyonların daha demokratik bir yönetime kavuşmasıyla çözülebileceğini söyleyen Geliç, “Ben bu davayı başkan olmak için açmadım. Amacım Türk sporuna katkı sağlamak. Davanın lehimize sonuçlanacağına ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum” dedi. Davada bilirkişi raporunun da görüşüleceği duruşma, 8 Haziran’da gerçekleşecek.

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