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Başak Eraydın, İpek Soylu
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Başak Eraydın ve İpek Soylu, Fransa Açık'a veda etti!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta mücadele eden milli sporcular Başak Eraydın ve İpek Soylu, tek kadınlarda turnuvaya veda etti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:18:32 Güncelleme: 15:23:07

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasındaki tek kadınlar elemeleri ikinci tur maçında, dünya sıralamasının 154. basamağındaki İpek Soylu, klasmanda 140. sırada yer alan Kateryna Kozlova ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada Ukraynalı rakibine 6-7, 6-2 ve 3-6'lık setlerle 2-1 mağlup olan İpek, turnuvaya tek kadınlarda veda etti. Milli tenisçi, geçen yıl ana tabloya kaldığı Fransa Açık'ta yoluna çiftlerde devam edecek.

Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında mücadele eden Başak Eraydın ise elemelerdeki ikinci tur maçında klasmanda 106. sırada bulunan Ana Bogdan ile karşılaştı.

Dünya sıralamasının 209. basamağındaki Başak, Rumen rakibine 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak ana tablo öncesi son aşama olan 3. tura yükselemedi.

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