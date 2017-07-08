Wimbledon'da sürpriz yok

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın beşinci gününde, favori tenisçiler fire vermeden yollarına devam etti.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın beşinci gününde, tek erkekler ve kadınlar kategorilerinde maçlar tamamlandı.



Tek erkeklerde dünya 1 numarası Andy Murray ve 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal son 16 tenisçi arasına adını yazdırdı. Son şampiyon Büyük Britanyalı Murray, İtalyan Fabio Fognini karşısında zorlanmasına rağmen 2 saat 39 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 3-1 mağlup etti. İspanyol Nadal ise rahat bir oyunun ardından Rus tenisçi Karen Khachanov'u 3-0 yenerek dördüncü tura kaldı.



12 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile 24 numaralı seribaşı ABD'li Sam Querrey arasındaki mücadele setlerde 2-2 eşitlikle devam ederken, kortta yaşanan aydınlatma sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.





HALEP VE SVITOLINA DÖRDÜNCÜ TURDA

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Simona Halep ve 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina da kolaylıkla adlarını dördüncü tura yazdırdı. Rumen tenisçi Halep, Çinli Shuai Peng karşısında, Ukraynalı Svitolina ise Alman Carina Witthoeft önünde 2-0 galip gelerek tur atladı.



37 yaşındaki 10 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Japon Naomi Osaka'yı 2-0'la geçerek Wimbledon'da 1994'den bu yana dördüncü tura kalan en yaşlı kadın tenisçi olmayı başardı.



Turnuvada beşinci günün sürprizini, 8 numaralı seri̇başı Slovak Dominika Cibulkova'yı 2-1'le geçerek eleyen Hırvat Ana Konjuh gerçekleştirdi.



ALTINCI GÜNÜN PROGRAMI

Wimbledon'da devam eden üçüncü tur maçlarında yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile Letonyalı Ernests Gulbis ve 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile Alman Mischa Zverev karşılaşacak.



Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile ABD'li Shelby Rogers, 5 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ile Estonyalı Anett Kontaveit maça çıkacak.



GÜNÜN SONUÇLARI

Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:



KADINLAR:

Simona Halep (Romanya) (2) -Shuai Peng (Çin): 2-0 (6-4, 7-6)

Elina Svitolina (Ukrayna) (4) - Carina Witthoeft (Almanya): 2-0 (6-1, 7-5)

Johanna Konta (Büyük Britanya) (6) - Maria Sakkari (Yunanistan): 2-0 (6-4, 6-1)

Ana Konjuh (Hırvatistan) (27) - Dominika Cibulkova (Slovakya) (8): 2-1 (7-6, 3-6, 6-4)

Venus Williams (ABD) (10) - Naomi Osaka (Japonya): 2-0 (7-6, 6-4)

Jelena Ostapenko (Letonya) (13) - Camila Giorgi (İtalya): 2-0 (7-5, 7-5)

Victoria Azarenka (Belarus) - Heather Watson (Büyük Britanya): 2-1 (3-6, 6-1, 6-4)



ERKEKLER:

Andy Murray (Büyük Britanya) (1) - Fabio Fognini (İtalya) (28): 3-1 (6-2, 4-6, 6-1, 7-5)

Rafael Nadal (İspanya) (4) - Karen Khachanov (Rusya) (30): 3-0 (6-1, 6-4, 7-6)

Marin Cilic (Hırvatistan) (7) - Steve Johnson (USA) (26): 3-0 (6-4, 7-6, 6-4)

Roberto Bautista Agut (İspanya) (18) - Kei Nishikori (Japonya) (9): 3-1 (6-4, 7-6, 3-6, 6-3)

Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (12) - Sam Querrey (ABD) (24): 2-2 (2-6, 6-3, 6-7, 6-1, 5-6, maç ertelendi)

Gilles Muller (Lüksemburg) (16) - Aljaz Bedene (Büyük Britanya): 3-0 (7-6, 7-5, 6-4)

Wimbledon

Wimbledon Tenis Turnuvası