Wimbledon 2017'de ilk finalist Garbine Muguruza

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlarda Slovak Magdalena Rybarikova'yı 2-0 mağlup eden İspanyol Garbine Muguruza, finale yükselen ilk isim oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlarda 14 numaralı seribaşı Muguruza ile Rybarikova karşı karşıya geldi.

Muguruza, 64 dakika süren müsabakada rakibini 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup ederek bu turnuvada 2. kez finale yükseldi.

İspanyol tenisçi, finalde Venus Williams-Johanna Konta maçının galibiyle karşısına çıkacak.

Wimbledon