Çağla Büyükakçay, Bükreş'e veda etti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık Kadınlar Turnuvası'nda rakibi Ana Bogdan'a 2-0 yenilerek elendi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci turunda, dünya klasmanının 165. basamağındaki Çağla Büyükakçay ile dünya 108 numarası Bogdan karşı karşıya geldi.
Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadeleyi 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 24 yaşındaki Rumen sporcu, adını bir üst tura yazdırdı.
- Çağla Büyükakçay
- Bükreş Açık
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