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Çağla Büyükakçay Bükreş
TENİS

Çağla Büyükakçay, Bükreş'e veda etti

Çağla Büyükakçay, ikinci turda Rumen rakibi Ana Bogdan'a 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenildi

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 21:40:15 Güncelleme: 21:42:44

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık Kadınlar Turnuvası'nda rakibi Ana Bogdan'a 2-0 yenilerek elendi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci turunda, dünya klasmanının 165. basamağındaki Çağla Büyükakçay ile dünya 108 numarası Bogdan karşı karşıya geldi.

Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadeleyi 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 24 yaşındaki Rumen sporcu, adını bir üst tura yazdırdı.

  • Çağla Büyükakçay
  • Bükreş Açık
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