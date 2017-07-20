Teniste Türk derbisi İpek Soylu´nun

TED Bursa Cup Kadınlar Uluslarası Tenis Turnuvası teklerde çeyrek final heyecanıyla devam etti.

Podyum Tenis Kulübü'nde gerçekleşen turnuvada Milli raketler İpek Soylu ile Ayla Aksu yarı finale çıkmak için kozlarını paylaştı. Maça oldukça iyi başlayan Ayla, ilk seti 6-4 kazandı. İkinci seti, İpek Soylu 7-6 kazandı. Final setinde ise İpek Soylu, Ayla'yı 6-0 yenerken maçı 2-1 kazandı.

Turnuvada tek kadınlarda tek Türk tenisçisi olarak kalan İpek Soylu, Hindistanlı raket Ankita Raina ile yarı finalde karşılaşacak. Yarı finalin bir diğer mücadelesinde ise 2 numaralı seribaşı Rus Sofya Zhuk ile vatandaşı Valentyna Ivakhnenko karşı karşıya gelecek.