Maria Sharapova, hızlı dönüş yaptı

Wild-card ile mücadele ettiği sert zemin turnuvasında ABD'li Jennifer Brady ile karşılaşan 30 yaşındaki Sharapova, rakibini 6-1, 4-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sharapova, ikinci turda 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaşacak.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, doping yaptığı gerekçesiyle aldığı 15 aylık men cezasının ardından nisan ayında kortlara geri dönmüş, bir ay sonra İtalya Açık'ta sakatlanarak yeniden tenise ara vermek zorunda kalmıştı.

Maria Sharapova