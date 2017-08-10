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Marsel İlhan
TENİS

Marsel İlhan yarı finale yükseldi

Marsel İlhan, ITF tarafından Belarus'ta düzenlenen turnuvada ev sahibi ülkeden Pavel Filin'i 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:56:09 Güncelleme: 12:58:48

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Belarus'ta düzenlenen turnuvada milli tenisçi Marsel İlhan, ev sahibi ülkeden Pavel Filin'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada, dünya klasmanında 267. sırada yer Marsel İlhan, çeyrek finalde Belaruslu Filin ile karşılaştı.

Müsabakadan 7-5 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrılan 30 yaşındaki tenisçi, adını yarı finale yazdırdı.

  • Marsel ilhan
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