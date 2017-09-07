ABD Açık'ta Del Potro, Roger Federer'i eledi!

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Arjantinli Juan Martin del Potro ve Madison Keys, yarı finale çıktı.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın onuncu gününde tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 24 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro karşı karşıya geldi.
Avusturyalı Dominic Thiem karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın 3-2 kazandığı dördüncü tur maçıyla turnuvaya damgasını vuran 28 yaşındaki Del Potro, kariyerinde 5 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Federer'i 7-5, 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Kariyerinin tek grand slam zaferini 2009 yılında ABD Açık'ta yaşayan Arjantinli tenisçi, yarı finalde dünya klasmanının 1 numaralı ismi İspanyol Rafael Nadal ile eşleşti.
KADINLARDA 36 YIL SONRA BİR İLK!
Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Madison Keys, Estonyalı Kaia Kanepi'yi 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti. 22 yaşındaki Keys, Venus Williams, Sloane Stephens ile CoCo Vandeweghe'nin ardından yarı final bileti alan dördüncü ABD'li isim oldu.
Turnuvada 1981, grand slamlerde ise 1985 yılındaki Wimbledon'dan bu yana ilk kez tek kadınlarda yarı finaldeki tüm sporcular ABD'li tenisçilerden oluştu.
Bu arada Coco Wandeweghe'nin tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından bu yıl Wimbledon'ı kazanan İspanyol Garbine Muguruza, pazartesi günü açıklanacak WTA sıralamasında ilk sıraya yerleşecek.
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