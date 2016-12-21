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Galatasaray Halkbank'ı mağlup etti

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devrenin son hafta maçında Galatasaray, başkent temsilcisi Halkbank'ı 3-1 yendi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 16:25:14 Güncelleme: 16:26:46

Galatasaray: 3 - Halkbank: 1
Salon: Galatasaray Park
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Mehmet Gül
Galatasaray: Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Centoni, Seda Aslanyürek, Jack Sinead, Gamze Alikaya (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Ruseva, Leys, Nursevil Aydınlar, Işıl Öz)
Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Şimşek, Burcu Yüzgenç, Salas, Grigoreva (Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Fulden Ural)
Setler: 25-18, 25-15, 18-25, 25-15
Süre: 104 dakika (27, 26, 26, 25)

 

Sarı-kırmızılı ekip, ilk devreyi 7 galibiyet, 4 mağlubiyet, Halkbank ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle tamamladı.

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