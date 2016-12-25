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Çanakkale Belediyespor
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Çanakkale Belediyespor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

oleybolda Bayanlar Kupa Voley 1. bölüm ilk maçında Çanakkale Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

25 Aralık 2016 Pazar, 19:36:59 Güncelleme: 19:38:10

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: 3 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Barış Karakoyun

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Jerkov, Ceren Kestirengöz, Jana (Şule Yetimoğlu, Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)

BURSA BŞB.: Joyce, Horvath, Özge Kırdar, Ivana, İpek Soroğlu, Fatma Yıldırım (Aylin Sarıoğlu, Bashnakova, Ceren Cihan, Merve Tanıl, Yaren Hatipoğlu, Merve İkbal Albayrak)

SETLER: 25-21, 25-19, 23-25, 25-19
SÜRE: 104 dakika (24, 26, 29, 25)

 

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