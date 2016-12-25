Çanakkale Belediyespor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: 3 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Barış Karakoyun
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Jerkov, Ceren Kestirengöz, Jana (Şule Yetimoğlu, Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)
BURSA BŞB.: Joyce, Horvath, Özge Kırdar, Ivana, İpek Soroğlu, Fatma Yıldırım (Aylin Sarıoğlu, Bashnakova, Ceren Cihan, Merve Tanıl, Yaren Hatipoğlu, Merve İkbal Albayrak)
SETLER: 25-21, 25-19, 23-25, 25-19
SÜRE: 104 dakika (24, 26, 29, 25)
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER