Filenin Sultanları'nın yeni hocası Giovanni Guidetti

Voleybol Federasyonu’nun Akif Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetimi işe milli takımlardan başladı. 2012 Londra’ya katılan ancak 2016 Rio fırsatını kaçıran Filenin Sultanları’nda antrenör Ferhat Akbaş ile sözleşme yenilemeyen federasyon, 8 yıldır VakıfBank’ı çalıştıran ve Hollanda’yı başarıdan başarıya koşturan ‘ilk hedef’ Giovanni Guidetti ile ‘mutlu son’a çok yaklaştı. Hollanda Milli Takımı’ndaki görevinden ayrıldığı dün resmen açıklanan İtalyan hoca ile yeni yılın başında 4 yıllık imza atılacak. Böylece Sultanlar, 2020 Tokyo sürecinde Guidetti’ye emanet edilecek. Bahar Toksoy ile evlenen ve üç ay önce de bir kız çocuğu sahibi olan Guidetti’nin, ‘Ailesine daha fazla zaman ayırmak’ amacıyla istifasını sunduğu, Hollandalı yetkililerin de 2020’ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen deneyimli çalıştırıcıya anlayış gösterdiği öğrenildi.



‘EN ZOR KARARIM’

Hollanda basınına konuşan Guidetti, hayatının en zor kararını almak durumunda kaldığını vurguladı. İtalyan antrenör, “Harika oyunculara sahip harika bir takımdan ayrılıyorum. Son iki yıl benim için büyük bir tecrübe oldu. Kariyerim için olmasa da ailem için en doğru kararı vermek zorundayım. Kızım Alison ile yılda 6 ay yerine 12 ay birlikte olmayı seçtim” diye konuştu. İstanbul’da ailesi ile yaşayacak Guidetti, VakıfBank’ı da çalıştırmayı sürdürecek. Guidetti ile sorun çıkarsa federasyon Çin’i olimpiyat şampiyonu yapan Lang Ping veya Brezilyalı Ze Roberto’dan birine dönecek.

HOLLANDA’DA TARİH YAZDI

Guidetti, iki yılda Hollanda’ya tarihi başarılar yaşattı. Avrupa Şampiyonası’nda 2. olan Hollanda, Rio 2016’da da bronz maçına çıkıp, 4. sırayı elde etti. 2006-2015 arasında çalıştırdığı Almanya Kadın Milli Takımı’na 2 kez Avrupa 2.’liği ve Avrupa Ligi kupası kazandıran İtalyan çalıştırıcı, 2008’den bu yana VakıfBank’ta görev yapıyor. Guidetti’li VakıfBank bu süreçte iki kez Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni, 1 kez de Dünya Kulüpler Kupası’nı kazandı.



ERKEKLER DE DEĞİŞİYOR

Erkek Milli Takımı’nda 3 yıldır çalışan Emanuele Zanini’yi de gönderecek olan federasyonun hedefinde Maliye Piyango’nun Makedon antrenörü Josko Milenkoski var. Federasyonun önce Arkas ve Kanada Milli Takımı’nın hocası Glenn Hoag ile görüştüğü ancak olumsuz yanıt alındığı öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR / MURAT AĞCA