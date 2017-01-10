Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubundaki ikinci maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Azerrail Baküyü ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Azerrail Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
FENERBAHÇE - AZZERRAİL BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Voleybol Salonunda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maç Smart Spor ekranıncan canlı olarak izlenebilecek.
Gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Saint Raphaeli deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe lider durumda bulunurken, Polonya ekibi Tauronu evinde 3-1 mağlup eden Azerrail Bakü ise ikinci sırada yer alıyor.
BURHAN FELEK SPOR VE YÜZME SALONU
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