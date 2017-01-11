İnegöl Belediyesi: 1 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

İNEGÖL BELEDİYESİ: 1- FENERBAHÇE: 3
SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yavuz Akdemir
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ersin İbrahim Başaran, Gazmend, Caner Çicekoğlu, Klapwijk, Bahow, Mehmet Almaz (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Gökhan Çatal, Görkem Sertel, Ayhan Tunç)
FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Pajenk, Sket, Quesque, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Metehan Baş, Sabit Karaağaç)
SETLER: 18-25, 21-25, 32-30, 24-26
SÜRE: 124 dakika (24, 29, 41, 30)
Fenerbahçe, Erkekler Kupa Voley'de ilk finalist oldu.
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