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İnegöl Belediyesi: 1 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

Voleybolda Erkekler Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe, İnegöl Belediyesi'ni 3-1 yenerek finale yükseldi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:50:31 Güncelleme: 19:52:23

İNEGÖL BELEDİYESİ: 1- FENERBAHÇE: 3

SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yavuz Akdemir

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ersin İbrahim Başaran, Gazmend, Caner Çicekoğlu, Klapwijk, Bahow, Mehmet Almaz (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Gökhan Çatal, Görkem Sertel, Ayhan Tunç)

FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Pajenk, Sket, Quesque, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Metehan Baş, Sabit Karaağaç)

SETLER: 18-25, 21-25, 32-30, 24-26
SÜRE: 124 dakika (24, 29, 41, 30)

 

Fenerbahçe, Erkekler Kupa Voley'de ilk finalist oldu.

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