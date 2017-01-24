GALATASARAY: 3 - FRANCHES-MONTAGNES: 0
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Uladzimir Kukashynau (Belarus)
GALATASARAY: Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Ezgi Arslan Işıl Öz, Nursevil Aydınlar)
FRANCHES-MONTAGNES: Edelman, Squyres, Busquets, Buchwalder, Kronenberg, Zaloznik (Donze, Rebetez, Castiglione)
SETLER: 25-14, 25-23, 25-16
SÜRE: 69 dakika (22, 26, 21)
Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta da rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.
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