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Galatasaray - Franches-Montagnes
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Galatasaray: 3 - Franches-Montagnes: 0

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller rövanş maçında Galatasaray, Franches-Montagnes'i 3-0 mağlup etti ve 8'li finallere yükseldi

24 Ocak 2017 Salı, 21:20:49 Güncelleme: 21:23:18

GALATASARAY: 3 - FRANCHES-MONTAGNES: 0

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Uladzimir Kukashynau (Belarus)

GALATASARAY: Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Ezgi Arslan Işıl Öz, Nursevil Aydınlar)
FRANCHES-MONTAGNES: Edelman, Squyres, Busquets, Buchwalder, Kronenberg, Zaloznik (Donze, Rebetez, Castiglione)

SETLER: 25-14, 25-23, 25-16
SÜRE: 69 dakika (22, 26, 21)

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta da rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.

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