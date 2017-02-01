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01 ŞUBAT 2017
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Ziraat Bankası: 3 - MOK Jedinstvo: 0
VOLEYBOL

Ziraat Bankası: 3 - MOK Jedinstvo: 0

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında Bosna Hersek'in MOK Jedinstvo ekibini 3-0 yendi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:49:04 Güncelleme: 19:51:51

ZİRAAT BANKASI: 3 - MOK JEDINSTVO: 0

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Ivan Chumak (Rusya), Andrei Taran (Moldova)

ZİRAAT BANKASI: Vefa Yılmaz, Rauwerdink, Cüneyt Dağcı, Van Dijk, Burak Güngör, Koray Şahin (Serkan Kılıç, Ersin Durgut)
MOK JEDİNSTVO: Tatarevic, Ivanovic, Tomic, Plavsic, Mandic, Jocic (Dominkovic, Pejic, Lazukic, Jankovic)

SETLER: 25-7, 25-13, 25-9
SÜRE: 59 dakika (17, 20, 22)

Bosna Hersek'te oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan Ziraat Bankası, çeyrek finale adını yazdırdı. Ziraat Bankası çeyrek finalde, Draisma Dynamo (Hollanda)-IBB Polonia (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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