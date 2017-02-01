Ziraat Bankası: 3 - MOK Jedinstvo: 0

ZİRAAT BANKASI: 3 - MOK JEDINSTVO: 0
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Ivan Chumak (Rusya), Andrei Taran (Moldova)
ZİRAAT BANKASI: Vefa Yılmaz, Rauwerdink, Cüneyt Dağcı, Van Dijk, Burak Güngör, Koray Şahin (Serkan Kılıç, Ersin Durgut)
MOK JEDİNSTVO: Tatarevic, Ivanovic, Tomic, Plavsic, Mandic, Jocic (Dominkovic, Pejic, Lazukic, Jankovic)
SETLER: 25-7, 25-13, 25-9
SÜRE: 59 dakika (17, 20, 22)
Bosna Hersek'te oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan Ziraat Bankası, çeyrek finale adını yazdırdı. Ziraat Bankası çeyrek finalde, Draisma Dynamo (Hollanda)-IBB Polonia (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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