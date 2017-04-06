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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu maçın rövanşı, 7 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak

05 Nisan 2017 Çarşamba, 21:14:40 Güncelleme: 06 Nisan 2017 Perşembe, 00:55:21

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - GALATASARAY: 3

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yaren Hatipoğlu, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Joyce, Prokopic, Horvath (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Bashkakova, Merve Tanır, Fatma Yıldırım, Nuran İnce)
GALATASARAY: Jack, Leys, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Gamze Alkaya, Centoni (Nihan Yılgın Güney, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Hristina)

SETLER: 9-25, 22-25, 20-25
SÜRE: 75 dakika (19, 28, 28)

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