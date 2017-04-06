Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - GALATASARAY: 3
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yaren Hatipoğlu, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Joyce, Prokopic, Horvath (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Bashkakova, Merve Tanır, Fatma Yıldırım, Nuran İnce)
GALATASARAY: Jack, Leys, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Gamze Alkaya, Centoni (Nihan Yılgın Güney, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Hristina)
SETLER: 9-25, 22-25, 20-25
SÜRE: 75 dakika (19, 28, 28)
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