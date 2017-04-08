Sarıyer Belediyespor: 2 - Seramiksan: 3 | MAÇ SONUCU

SARIYER BELEDİYESPOR: 2 - SERAMİKSAN: 3
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Aysim Erginay
SARIYER BELEDİYESPOR: Zülfiye Derinbay, Yaneva, Crimes, Djerisilio, Esra Gümüş Kırıcı, Hazal Selin Uygur (Funda Bilgi, Sinem Bayazıt, Erlalelitepe, Miniriye Vatansever, Çağla Erdem, Arelya Karasoy)
SERAMİKSAN: Krsmanovic, Cansu Aydınoğulları, Nikolova, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Nizetich (Elif Kavrar, Sedef Sazlıdere, Gamze Türk, Sıla Çalışkan, Selime İlyasoğlu, Gamze Ergin)
SETLER: 17-25, 21-25, 26-24, 25-13, 12-15
SÜRE: 130 dakika (23, 31, 34, 24, 18)
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