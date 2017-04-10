İdmanocağı: 3 - Seramiksan: 2 | MAÇ SONUCU

İDMANOCAĞI: 3 - SERAMİKSAN: 2
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Hatice Yıldız Özmen, Koray Yılmazgil
İDMANOCAĞI: Birgül Güler, Nesve Büyükbayram, Ece Hocaoğlu, Cansu İsmailoğulları, Fatma Beyaz, Kübra Kegan (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Tunca, Nefize Bayramoğlu, Skowronska)
SERAMİKSAN: Sıla Çalışkan, Nikolova, Ceyda Demirhan, Gamze Türk, Nizetich, Gamze Ergin (Elif Kavrar, Sedef Sazlıdere, Çağla Cinan, Cansu Aydınoğulları)
SETLER: 21-25, 28-26, 15-25, 25-21, 15-13
SÜRE: 130 dakika (30, 32, 25, 26, 17)
İki devre maçları sonunda İdmanocağı ve Sarıyer Belediyespor küme düşen takımlar olurken, Seramiksan ve Nilüfer Belediyespor ligde kalmayı başardı.
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