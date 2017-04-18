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Arkas Spor: 2 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi

18 Nisan 2017 Salı, 21:36:04 Güncelleme: 21:38:08

ARKAS SPOR: 2 - FENERBAHÇE: 3

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena
HAKEMLER: Nurper Özbar, Yavuz Akdemir

ARKAS SPOR: Mustafa Koç, Sanders, Mauricio, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu (Ahmet Karataş, Gökhan Gökgöz, Bravo)
FENERBAHÇE: Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş)

SETLER: 19-25, 27-25, 22-25, 25-23, 14-16
SÜRE: 154 dakika (27, 41, 31, 32, 23)

Karşılaşmanın son setinde Fenerbahçe'nin 15-14 öne geçtiği pozisyonun ardından Arkas Spor, pozisyonun görüntülü değerlendirme sistemi ile izlenmesini talep etti. Sayının Fenerbahçe'ye verilmesinin kararlaştırılmasından sonra itirazlarını sürdüren Arkas Spor'da Gökhan Gökgöz, kırmızı kartla cezalandırıldı ve İzmir ekibi seti 16-14 kaybetti.

İlk maçı Arkas Spor'un 3-1 kazandığı seride finale yükselecek ekip, 21 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak maçın ardından belli olacak.

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