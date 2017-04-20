Eczacıbaşı VitrA'da tek hedef şampiyonluk

İtalya’nın Treviso şehrinde 22-23 Nisan’da düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four’da diğer Türk takımı VakıfBank ile karşılaşacak Eczacıbaşı VitrA’da, takımın iki deneyimli oyuncusu Neslihan Demir Güler ve Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, HABERTÜRK’e açıklamalarda bulundu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde yarı finalde Fenerbahçe’ye altın sette kaybetmeleri nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren milli voleybolcular, artık Devler Ligi’ne odaklandıklarını ve kupayı kazanmak istediklerini söyledi.



‘VOLEYBOL ŞÖLENİ OLACAK’

Kendilerini Final-Four’da zorlu bir VakıfBank maçının beklediğinin farkında olduklarını ifade eden Neslihan Demir Güler, şöyle konuştu: “İki Türk takımı Final-Four’da. Her sene iki takımımız oraya gidiyor. Bu Türk voleybolu için çok sevindirici bir durum ama hep bize VakıfBank denk geliyor. Hep onlarla oynuyoruz. Vakıf’ın ve diğer rakiplerin gücünün farkındayız. Umarım her şey bizim lehimize olur ve 2015’in ardından bir kez daha kupayı kaldırırız. Diğer takımlar da en az VakıfBank ve bizim kadar iyi oynayan ekipler. Bence hafta sonu çok güzel bir voleybol şöleni olacak.” Altın sette kaybedilen F.Bahçe maçına çok üzüldüklerini dile getiren Güler, “Şimdi önümüzde Final-Four var. O kadar yoğun bir takvimimiz var ki üst üste maç yapıyoruz. Biz o maçı kazansaydık sevinmeye de vaktimiz olmayacaktı. O yüzden şimdi orada yaptığımız hatalardan ders çıkararak Vakıf ile oynayacağımız maça odaklanıyoruz. Tek hedefimiz şampiyon olmak” şeklinde konuştu.



‘VAKIF’A ODAKLANDIK’

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde yarı final rövanş mücadelesinde mağlup oldukları F.Bahçe maçı için “Kabul edemediğimiz bir karşılaşma” yorumunu yapan Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, “Çok kötü bir yenilgiydi. Bunu hiçbir şekilde açıklayamayız. Ama artık oldu ve önümüze bakmak zorundayız” dedi. Profesyonel oyuncular olduklarını ve bu mücadelenin Final-Four’a etkisinin olmayacağını dile getiren Kayalar Kuzubaşıoğlu, “Şu anki hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Tamamen oraya odaklanmış durumdayız. Elimizden geleni yapabilmek için antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. VakıfBank çok önemli bir rakip. Tekrar Final Four’da karşı karşıya geliyoruz. Türk voleybolu açısından çok güzel bir gelişme. O gün kim daha konsantre olursa o kazanacaktır. Çünkü dengeler aynı. Kim daha sağlam durursa ve daha az hata yaparsa o takım maçı alacak ve finale çıkacaktır” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / ERTUĞRUL GÜNEŞ