Beşiktaş: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2

BEŞİKTAŞ: 3 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2
SALON: Beşiktaş Akatlar Arena
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzili
BEŞİKTAŞ: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Roussaux, Ksniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, Da Silva Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, İkbal Albayrak)
SETLER: 25-22, 25-22, 23-25, 18-25, 15-12
SÜRE: 121 dakika ( 27, 26, 28, 23, 17)
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