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Beşiktaş: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2
VOLEYBOL

Beşiktaş: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabı ikinci maçında Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. Siyah-beyazlı ekip, seride durumu 1-1'e getirirken, 3. maç 25 Nisan Salı günü Bursa'da oynanacak

22 Nisan 2017 Cumartesi, 19:07:54 Güncelleme: 19:09:53

BEŞİKTAŞ: 3 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzili

BEŞİKTAŞ: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Roussaux, Ksniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, Da Silva Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, İkbal Albayrak)

SETLER: 25-22, 25-22, 23-25, 18-25, 15-12
SÜRE: 121 dakika ( 27, 26, 28, 23, 17)



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