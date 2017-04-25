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25 NİSAN 2017
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Çanakkale Belediyespor: 3 - Halkbank: 2
VOLEYBOL

Çanakkale Belediyespor: 3 - Halkbank: 2

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabında, Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı 3-2 yendi

25 Nisan 2017 Salı, 21:11:16 Güncelleme: 21:13:10

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: 3 - HALKBANK: 2

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Jana Kulan, Sinem Barut, Beyza Arıcı, Mia Jerkov, Seda Arısoy, Ceren Kestirengöz (Şule Yetimoğlu, Ceren Çınar, Elif Uzun, Hande Şahbaz)
HALKBANK: Wilma Rosell Salas, Ana Starcevic, Aslınan Kılıc, Hande Naz Şimşek, Iuliia Grigoreva, Tutku Yüzgenç (Derya Çağırgan, Eylül Akarçeşme, Duygu Nur Doğan, Zeynep Seda Uslu, Fulden Ural)

SETLER: 23-25, 25-17, 25-18, 17-25, 15-11
SÜRE: 128 dakika (27, 29, 28, 26, 18)



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