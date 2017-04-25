Çanakkale Belediyespor: 3 - Halkbank: 2

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: 3 - HALKBANK: 2
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Jana Kulan, Sinem Barut, Beyza Arıcı, Mia Jerkov, Seda Arısoy, Ceren Kestirengöz (Şule Yetimoğlu, Ceren Çınar, Elif Uzun, Hande Şahbaz)
HALKBANK: Wilma Rosell Salas, Ana Starcevic, Aslınan Kılıc, Hande Naz Şimşek, Iuliia Grigoreva, Tutku Yüzgenç (Derya Çağırgan, Eylül Akarçeşme, Duygu Nur Doğan, Zeynep Seda Uslu, Fulden Ural)
SETLER: 23-25, 25-17, 25-18, 17-25, 15-11
SÜRE: 128 dakika (27, 29, 28, 26, 18)
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