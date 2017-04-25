Fenerbahçe: 1 - Ziraat Bankası: 3

FENERBAHÇE: 1 - ZİRAAT BANKASI: 3
SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç
FENERBAHÇE: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Moalla, Oğuzhan Karasu, Bertuğ Öndeş, Metehan Baş)
ZİRAAT BANKASI: Burak Güngör, Emre Savaş, Nilsson, Savani, David Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Koray Şahin, Rauwerding, Vefa Yılmaz, Cüneyt Dağcı)
SETLER: 19-25, 25-18, 21-25, 20-25
SÜRE: 115 dakika (28, 26, 29, 32)
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