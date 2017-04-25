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25 NİSAN 2017
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Fenerbahçe: 1 - Ziraat Bankası: 3
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Fenerbahçe: 1 - Ziraat Bankası: 3

Voleybol Efeler Ligi play-off turu üçüncülük serisi ilk maçında Ziraat Bankası, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, seride 1-0 öne geçti

25 Nisan 2017 Salı, 21:18:01 Güncelleme: 21:19:45

FENERBAHÇE: 1 - ZİRAAT BANKASI: 3

SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç

FENERBAHÇE: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Moalla, Oğuzhan Karasu, Bertuğ Öndeş, Metehan Baş)
ZİRAAT BANKASI: Burak Güngör, Emre Savaş, Nilsson, Savani, David Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Koray Şahin, Rauwerding, Vefa Yılmaz, Cüneyt Dağcı)

SETLER: 19-25, 25-18, 21-25, 20-25
SÜRE: 115 dakika (28, 26, 29, 32)

 

 

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