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27 NİSAN 2017
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
VOLEYBOL

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol Efeler Ligi klasman etabı rövanş karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-1'lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla seriyi 2-0 yaptı ve sezonu yedinci sırada tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise sekizinci sırada kaldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:31:11 Güncelleme: 15:32:52

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:0 - GALATASARAY HDI SİGORTA: 3

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Fuat Yalkın

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Matic, Caner Pekşen, Antanovich, Le Goff, Price, Coskovic (Burak Mert, Özkan Hayırlı, Emre Şenol, Rouzier, Özgür Yener, Erdem Sonat)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu)

SETLER: 23-25, 22-25, 20-25
SÜRE: 84 dakika (28, 27, 29)

 

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