İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:0 - GALATASARAY HDI SİGORTA: 3
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Fuat Yalkın
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Matic, Caner Pekşen, Antanovich, Le Goff, Price, Coskovic (Burak Mert, Özkan Hayırlı, Emre Şenol, Rouzier, Özgür Yener, Erdem Sonat)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu)
SETLER: 23-25, 22-25, 20-25
SÜRE: 84 dakika (28, 27, 29)
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