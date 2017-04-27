İnegöl Belediyespor: 2 - Maliye Piyango: 3 | MAÇ SONUCU

İNEGÖL BELEDİYESPOR: 2 - MALİYE PİYANGO: 3
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Yavuz Akdemir
İNEGÖL BELEDİYESPOR: İbrahim Başaran, Niels, Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend (Özer Özger, Beytullah, Cansın Çınar, Tunç Ayhan, Salih Özdemir, Görkem Sertel, Gökhan Çatal)
MALİYE PİYANGO: Muhammet Ertuğrul, Oliver, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev, Stankovic ( Murat Karakaya, Murat Tokgöz, Uğur Güneş, Antti)
SETLER: 29-27, 23-25, 18-25, 25-22, 12-15
SÜRE: 134 dakika (32,28,24,30,20)
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