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27 NİSAN 2017
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İnegöl Belediyespor - Maliye Piyango
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İnegöl Belediyespor: 2 - Maliye Piyango: 3 | MAÇ SONUCU

Efeler Voleybol Ligi klasman etabı beşincilik mücadelesinde Maliye Piyango, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-2 yenerek ligi 5. sırada tamamladı

27 Nisan 2017 Perşembe, 21:13:12 Güncelleme: 21:16:37

İNEGÖL BELEDİYESPOR: 2 - MALİYE PİYANGO: 3

SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Yavuz Akdemir

İNEGÖL BELEDİYESPOR: İbrahim Başaran, Niels, Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend (Özer Özger, Beytullah, Cansın Çınar, Tunç Ayhan, Salih Özdemir, Görkem Sertel, Gökhan Çatal)
MALİYE PİYANGO: Muhammet Ertuğrul, Oliver, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev, Stankovic ( Murat Karakaya, Murat Tokgöz, Uğur Güneş, Antti)

SETLER: 29-27, 23-25, 18-25, 25-22, 12-15
SÜRE: 134 dakika (32,28,24,30,20)

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