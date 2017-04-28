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28 NİSAN 2017
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Halkbank şampiyonluğa yakın

Efeler Voleybol Ligi'nde, final serisinin 2. maçını 3-1 kazanan Halkbank, seride durumu 2-0'a getirdi

28 Nisan 2017 Cuma, 18:38:53 Güncelleme: 18:40:29

Halkbank: 3 - Arkas Spor: 1
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Salim Bektaş
Halkbank: Kooy, Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Fonteles, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan)
Arkas Spor: Sanders, Silva, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Ahmet Karataş, Hasan Sıkar, Gökhan Gökgöz)
Setler: 25-20, 15-25, 25-15, 25-21
Süre: 98 dakika (27, 24, 21, 26)

İki takım arasındaki 3. maç, 1 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak. Halkbank, 3. maçı da alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

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