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Eczacıbaşı VitrA VakıfBank
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Eczacıbaşı VitrA: 0 - VakıfBank: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük-dördüncülük serisinin ilk maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi

28 Nisan 2017 Cuma, 20:33:11 Güncelleme: 20:34:51

Eczacıbaşı VitrA: 0 - VakıfBank: 3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ebru Ayata
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Neslihan Demir Güler, Larson, Adams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Boskovic, Nilay Özdemir, Ceylan Arısan, Gözde Yılmaz)
VakıfBank: Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol (Gizem Örge, Cansu Çetin, Kimberly)
Setler: 22-25, 17-25, 17-25
Süre: 85 dakika (28, 29, 28)

Bu karşılaşmanın rövanşı, 30 Nisan Pazar günü VakıfBank'ın ev sahipliğinde oynanacak. VakıfBank, o karşılaşmayı kazanması veya 3-2 kaybetmesi durumunda Sultanlar Ligi'ni 3. bitirecek. Eczacıbaşı VitrA'nın 3-0 veya 3-1'lik galibiyetlerinde ise maç altın sete uzayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 3. bitirecek takım, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanacak. Ligi 4. olan ekip ise Kadınlar CEV Kupası'na gidecek.

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