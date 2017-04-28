Eczacıbaşı VitrA: 0 - VakıfBank: 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ebru Ayata

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Neslihan Demir Güler, Larson, Adams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Boskovic, Nilay Özdemir, Ceylan Arısan, Gözde Yılmaz)

VakıfBank: Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol (Gizem Örge, Cansu Çetin, Kimberly)

Setler: 22-25, 17-25, 17-25

Süre: 85 dakika (28, 29, 28)

Bu karşılaşmanın rövanşı, 30 Nisan Pazar günü VakıfBank'ın ev sahipliğinde oynanacak. VakıfBank, o karşılaşmayı kazanması veya 3-2 kaybetmesi durumunda Sultanlar Ligi'ni 3. bitirecek. Eczacıbaşı VitrA'nın 3-0 veya 3-1'lik galibiyetlerinde ise maç altın sete uzayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 3. bitirecek takım, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanacak. Ligi 4. olan ekip ise Kadınlar CEV Kupası'na gidecek.