Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 2-0 öne geçti

Serinin üçüncü maçı 2 Mayıs Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılacak. Fenerbahçe bu maçı da kazanması durumunda 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
OLAYLAR NEDENİYLE MAÇ 70 DAKİKA DURDU
Karşılaşmanın ikinci seti oynanırken Fenerbahçe tribünlerinde çıkan olaylar nedeniyle maça uzun bir süre ara verildi.
Maçın ilk setinde Fenerbahçe tribünlerinden sahaya atılan ses bombaları nedeniyle müsabakanın hakemi iki kere ihtar verdi. İkinci sette Galatasaray, 14-13 öndeyken, Fenerbahçeli iki farklı taraftar grubu arasında tartışma yaşandı. Sahaya atılan yabancı maddeler üzerine, hakemler maçı durdurarak oyuncularla soyunma odasına gitti. Güvenlik güçleri iki taraftar grubunu da salonun dışına çıkarttı ve 70 dakika sonra hakemler tekrar sahaya gelerek maç kaldığı yerden devam etti.
Öte yandan maçın üçüncü setinin başında her iki takımın başantrenörü de kırmızı kart gördü.
FENERBAHÇE: 3 - GALATASARAY: 0
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Erol Akbulut
FENERBAHÇE: Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein, Ergül Avcı)
GALATASARAY: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ruseva, Seda Aslanyürek, Ada Germen)
SETLER: 25-20, 25-23, 25-21
SÜRE: 162 dakika (33, 99, 30)
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Misafir 1 saat önce17:40:25 Mükemmel tesbit, tebrikler!00
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Misafir 2 saat önceOlay çıkaranların voleybolun kurallarını bildiğinden bile şüpheliyim.00
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Misafir 2 saat önceFenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri fanatik futbol seyircisini basketbol ve voleybol maçlarından uzak tutmalı. Bu yüzden gerçek voleybol ve basketbol seyircisi maçlara gidemiyor.00
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Misafir 2 saat öncebunlarınki rekabet felan degil spor terörü herşeyde arıza çıkarıyorlar30
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Misafir 2 saat önceAdam gibi maç seyredemez olduk. Aynı zamanda sporcular da adam gibi de maç oynayamaz oldu. Düşman mıyız biz? Sadece rakibiz. FB olmazsa GS ne işe yarar, GS olmazsa FB ne işe yarar. Biri birimizin kıymetini anlayamadık. yazık, çok yazık90