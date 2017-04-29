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29 NİSAN 2017
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Halkbank - Beşiktaş
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Halkbank: 0 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabındaki yedincilik mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti. Beşiktaş böylece seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Salı günü İstanbul'da yapılacak.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 20:31:23 Güncelleme: 20:38:36

HALKBANK: 0 - BEŞİKTAŞ: 3

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Ayşim Erginay, Bilal Çağlar

HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grigoreva (Eylül Akarçeşme, Derya Çayırgan, Seda Zeynep Uslu, Yeliz Basa Askan, Ceyda Durukan, Pelin Selda Ilgın)
BEŞİKTAŞ: Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Ecke, Rousseaux, Yasemin Güveli, Çağla Akın (Bihter Dumanoğlu, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil)

SETLER: 22-25, 20-25, 20-25
SÜRE: 98 dakika (32, 30, 36)

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