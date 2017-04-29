Halkbank: 0 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU

HALKBANK: 0 - BEŞİKTAŞ: 3
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Ayşim Erginay, Bilal Çağlar
HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grigoreva (Eylül Akarçeşme, Derya Çayırgan, Seda Zeynep Uslu, Yeliz Basa Askan, Ceyda Durukan, Pelin Selda Ilgın)
BEŞİKTAŞ: Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Ecke, Rousseaux, Yasemin Güveli, Çağla Akın (Bihter Dumanoğlu, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil)
SETLER: 22-25, 20-25, 20-25
SÜRE: 98 dakika (32, 30, 36)
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