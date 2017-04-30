"Arkas Spor'u yenerek şampiyon olmak istiyoruz"

Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank, yarın şampiyonluk için Arkas Spor'a konuk olacak.



Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı seride 2-0 önde bulunan Halkbank, rakibini bir kez daha yenerek adını zirveye yazdırmaya çalışacak.



Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Arkas Spor'un kazanması halinde, serinin dördüncü müsabakası 3 Mayıs Çarşamba günü yine İzmir'de yapılacak.



OYUNCULAR ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Karşılaşma öncesinde başkent ekibinin oyuncuları yaptıkları açıklamalarda, şampiyonluk konusunda inançlarını dile getirdi.



Takım kaptanı Ivan Miljkovic, şampiyonluğa ulaşabilmek için bir galibiyete daha ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, "Henüz kazanılmış bir şey yok. Bu maçı alırsak, kazandığımız 2 maçın önemi olacak. Bize düşen iyi oynayıp, kazanmak." dedi.



Oyunculardan Caner Dengin de 2-0'ın avantajını kullanmak istediklerini belirterek, "Arkas Spor'u kendi evinde mağlup ederek şampiyon olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Hasan Yeşilbudak ise henüz hiçbir şeyin belli olmadığını dile getirerek, "Her şeye yeni başlıyor gibi düşünüyoruz. Tüm sezonun emeğinin karşılığını alacağımız maçın zamanı geldi. Sorunsuz ve mutlu bir şekilde Ankara'ya dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sezon başından beri şampiyonluk için çalıştıklarını ifade eden Mustafa Ramazanoğlu da "Takım olarak hedefe kitlendik. Skor üstünlüğümüz de var. Bu bizim için küçük bir avantaj olsa da kazanılmış bir şey yok. Bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Takım olarak bunu başarabilecek güçteyiz." şeklinde konuştu.



Takımın Sloven oyuncusu Dejan Vincic ise İzmir'de de kazanmak istediklerini dile getirerek, Ankara'ya şampiyon dönmek istediklerini söyledi.

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