Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe şampiyon oldu

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 33. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe, şampiyonluğu kazanmayı başardı! Sarı-lacivertliler, play-off final serisindeki üç maçı da 3-0'lık skorlarla kazanarak kupaya uzandı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte 5. kez lig kupasını kaldırdı. Sarı-lacivertliler daha önce 2008-09, 2009-10, 2010-11 ve 2014-15 sezonlarında ipi göğüslemişti. Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.