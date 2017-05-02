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Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe şampiyon oldu

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştı

02 Mayıs 2017 Salı, 19:29:20 Güncelleme: 19:35:33

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 33. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe, şampiyonluğu kazanmayı başardı! Sarı-lacivertliler, play-off final serisindeki üç maçı da 3-0'lık skorlarla kazanarak kupaya uzandı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte 5. kez lig kupasını kaldırdı. Sarı-lacivertliler daha önce 2008-09, 2009-10, 2010-11 ve 2014-15 sezonlarında ipi göğüslemişti. Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

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