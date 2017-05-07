Yakın Doğu Üniversitesi: 78 - Fenerbahçe: 70

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: 78 - FENERBAHÇE: 70

SALON: Caferağa

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Murat Ciner, Özge Şentürk



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 18, McBride 18, Bahar Çağlar 2, Leuchanka 20, Hollingsvorth 10, Olcay Çakır Turgut 3, Eldebrink 7

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Quigley 15, Parker 25, Verameyenka 7, Lavender 12, Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora 3, Tuğçe Canıtez



1. PERİYOT: 19-16

DEVRE: 34-31

3. PERİYOT: 55-56



Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Quigley'in skorer oyunuyla ilk 5 dakikayı 9-4 önde geçti. Çabuk toparlanan Yakın Doğu Üniversitesi, Hollingsvorth ve Leuchanka'nın boyalı alandaki etkili oyunuyla 7. dakikada üstünlüğü devraldı: 10-9. Kalan bölümde etkili savunma yapan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 19-16 önde kapattı.



Mücadelenin ikinci çeyreğine karşılıklı isabetlerle girildi. Her iki takım da boyalı alandan sarı üretti. Fenerbahçe'nin Lavender ve Verameyenka ile bulduğu basketlere, Yakın Doğu Üniversitesi, Hollingsvort-Leuchanka ikilisiyle cevap verdi. Maçın 16. dakikasında Ayşe Cora'nın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle skor eşitlendi: 29-29. Kalan bölümde Olcay Çakır Turgut'un isabetleriyle öne geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 34-31 üstün gitti.



Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, Verameyenka ve Birsel Vardarlı Demirmen'in bulduğu dış atışlarla 24. dakikada yeniden öne geçti: 40-41. Quigley, Parker ve Lavender'in isabetleriyle çeyreğin ilk 5 dakikasını 5 sayı farkla (42-47) önde geçen sarı-lacivertliler, 28. dakikada Parker'ın üç sayı isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 46-56. Periyot sonunda iyi savunma yapan Yakın Doğu Üniversitesi, 9-0'lık seri yakalasa da son çeyreğe Fenerbahçe 56-55 önde girdi.



Son periyoda, Birsel Vardarlı Demirmen'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle giren Fenerbahçe karşısında Leuchanka ve Hollingsvorth ile skor üreten ev sahibi takım, 33. dakikada 60-59 öne geçti. McBride ve Eldebrink'in basketleriyle oyun kontrolünü ele geçiren ev sahibi takım, son 4 dakikaya 69-63 üstün girdi. Kalan bölümde baskılı savunma yaparak rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Yakın Doğu Üniversitesi, 38. dakikada Vandersloot'un basketiyle farkı çift hanelere (73-63) çıkardığı karşılaşmada sahadan da 78-70 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi Fenerbahçe formasıyla 25 sayı kaydeden Parker olurken, Yakın Doğu Üniversitesi'nde Leuchanka 20, Vandersloot ve McBride 18'er sayıyla takımlarına galibiyeti getirdi.



Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın 2016-2017 sezonu şampiyonu olacağı seride ikinci maç, 9 Mayıs Salı günü yine aynı salonda oynanacak.