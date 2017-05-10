Voleybolda altyapıya yeni koordinatör!

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadın milli takımları altyapı koordinatörlüğüne Şahin Çatma getirildi.

Federasyonun Beştepe'deki merkezinde gerçekleştirilen ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da katıldığı toplantıda, Çatma yeni göreviyle ilgili sözleşmeyi imzaladı.

Mehmet Akif Üstündağ, Çatma ile bugüne kadar milli takımlarda önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Kendisiyle bundan sonra da yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Voleybola 1975'te Işık Spor'da başlayan Çatma, oyunculuk ve liglerdeki antrenörlük kariyerinin yanı sıra Yıldız Kadın Milli Takımı'nı da çalıştırdı. Çatma, Yıldız Milli Takımı ile 2010 ve 2012'de Balkan şampiyonluğu, 2011'de dünya şampiyonluğu ve Avrupa Gençlik Olimpiyatları üçüncülüğü, 2013'te Avrupa üçüncülüğü elde etmişti.

Nilüfer Belediyespor ile 2011'de Balkan şampiyonluğu yaşayan Şahin Çatma, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile de 2015'te CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.