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Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi, Ergül Avcı'yı kadrosuna kattı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:48:21 Güncelleme: 17:49:43

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor, geride kalan sezonda Fenerbahçe forması giyen Ergül Avcı'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa doğumlu olan Ergül, Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Taha Aydın, yaptığı açıklamada, bu sezon ligde yeniden üst sıraları zorlamak istediklerini belirtti.

Aydın, "Avrupa'da yine şampiyonluk hedefliyoruz. Bu yüzden güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalara başladık ve ilk olarak Bursalı oyuncu Ergül Avcı'yı transfer ettik." diye konuştu.

Yeniden Bursa'ya döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Ergül Avcı, "Bursa'da çok güzel günlerim geçti. Şimdiden güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Başarılı ve güzel bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezonu 5. sırada tamamlamıştı.

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