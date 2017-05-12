Eczacıbaşı VitrA yarı finalde!

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu son maçında Japon rakibi Nec Red Rockets'ı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, grup ikincisi olarak yarı finale yükseldi.
İHA'nın haberine göre genç oyuncu Tijana Boskovic'in 18 sayıyla yıldızlaştığı maçta, Hande Baladın 12 ve Jordan Larson 10 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Turuncu beyazlılar, yarı final karşılaşmasını 13 Mayıs Cumartesi günü, TSİ 09:40'da oynayacak.
SALON: Green Arena Kobe
HAKEMLER: Fabrizio Saltalippi (ITA-İtalya), Joo-Hee Kang (KOR-Güney Kore)
ECZACIBAŞI VİTRA: Adams, Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Hande, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Ceylan)
NEC RED ROCKETS: Yamaguchi, Koga, Ohno, Yanagita, Oumi, Shimamura, (Torigoe (L), Aratani)
SETLER: 3-0 (25-22,25-22,25-16)
SÜRE: 86 dakika (31,29,26)