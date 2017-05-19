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Güldeniz Önal
VOLEYBOL

Güldeniz Önal Eczacıbaşı VitrA'da

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncuyu renklerine kattı

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:33:14 Güncelleme: 19:36:03

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen milli oyuncu Güldeniz Önal'ı kadrosuna dahil etti.

Eczacıbaşı VitrA Kulübünden yapılan açıklamada, kariyerinde İller Bankası, Türk Telekom, VakıfBank ve Galatasaray formalarını giyen 31 yaşındaki oyuncu ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Güldeniz Önal, kulüp takımlarıyla ikişer kez lig, Türkiye Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi, birer kez de Türkiye Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli oyuncu, milli takımla da 2011 Avrupa Şampiyonası ve 2012 FIVB Dünya Grand Prix'sinde üçüncülük, 2015 Bakü Avrupa Oyunları'nda ise birincilik gördü.

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