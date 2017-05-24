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Giovanni Guidetti
VOLEYBOL

Giovanni Guidetti: VakıfBank ile büyüdüm

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Ben ve takım birlikte büyüyoruz" dedi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:38:30 Güncelleme: 10:40:12

CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde 3. şampiyonluğa ulaştıktan hemen sonra FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 2. kez zirveye çıkan Vakıf- Bank’ın başantrenörü Giovanni Guidetti, Sarı-Siyahlılar sayesinde bu kadar başarılı bir çalıştırıcı olduğunu söyledi. “Sezon sonunda gelen kupa bizim için önemliydi” diyen 45 yaşındaki İtalyan hoca, “Emeğin karşılığıydı. Yaşadığımız güzel sonu, gelecek sezon harika hale getirmeye çalışacağız. VakıfBank’la 3. Avrupa şampiyonluğumu yaşadım. Buraya geldiğim zaman hiç Avrupa kupam yoktu. Ben ve takım birlikte büyüyoruz ve gelişiyoruz. Her zaman daha fazlasını kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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