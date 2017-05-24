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Türkiye: 3 - Azerbaycan: 0 | MAÇ SONUCU

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap ilk maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:36:13 Güncelleme: 19:37:43

Türkiye, Fransa'nın Lyon kentindeki De Gerland Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Azerbaycan'ı 25-21, 25-21 ve 25-13’lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap A Grubu'ndaki ilk mücadelesinden galip ayrılan ay-yıldızlılar, yarın İzlanda ile karşılaşacak.

Elemelerde 2. etap, 6 grupta gerçekleştirilecek. Gruplarını birinci sırada tamamlayan 6 takım, finallere direkt katılma hakkı elde edecek. Gruplarında ikinci olan 6 takım ise elemelerde 3. etaba katılacak. Bu grubu birinci bitiren takım da finallerde yer alacak.

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