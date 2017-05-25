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Eczacıbaşı VitrA, Ezgi Dilik'i kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen pasör Ezgi Dilik'i transfer etti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:02:52 Güncelleme: 14:07:45

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen pasör Ezgi Dilik'i transfer etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Eczacıbaşı altyapısında yetişen 1995 doğumlu milli oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde VakıfBank, Sarıyer Belediyespor ve Fenerbahçe formalarını giyen Ezgi Dilik, altyapısından yetiştiği Eczacıbaşı VitrA'ya transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Eczacıbaşı VitrA'da hedefin, tüm kupalarda daima zirve olduğunu biliyorum. Bu hedeflere ulaşmak için takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bana olan güveni boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada ise "Yeni sezon için daha genç ve mücadele gücü daha yüksek bir kadro oluşturuyoruz. Ezgi gibi Türk voleybolunun en önemli pasörlerinden birinin de bu kadroda yer almasından mutluluk duyuyoruz." denildi.

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