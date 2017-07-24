Milliler çeyrek finalde

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.



Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, lider olarak çeyrek finale yükseldi.



Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milliler, sahadan 25-10, 25-10 ve 25-18'lik setlerle galip ayrıldı.



Türkiye, çeyrek finalde 25 Temmuz Salı günü B Grubu dördüncüsü ABD ile mücadele edecek.



KADIN MİLLİ TAKIMI'NIN RAKİBİ ABD

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, ilk seti 25-18 geride kapattı. Diğer 3 sette Kanada'ya 25-23, 26-24 ve 25-22 üstünlük kuran milliler, 2 saat 48 dakika süren karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Grup maçlarını tek galibiyetle 4. sırada bitiren Türkiye, çeyrek finalde 25 Temmuz Salı günü B Grubu'nu namağlup bir şekilde lider tamamlayan ABD ile karşılaşacak.

Erkek Milli Voleybol Takımı

Kadın Milli Voleybol Takımı Samsun