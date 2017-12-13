Efsane serinin son filmi “Star Wars: Last Jedi”- bugün Türkiye’de de pek çok ülke ile aynı anda gösterime giriyor. Filmi erkenden izleyecek kadar şanslı olanlar ise sosyal medyada merak uyandıran yorumlar yaptı. Yorumlara göre 2015 yapımı Star Wars: Güç Uyanıyor’un devamını anlatan film, izleyicilere heyecan ve sürprizlerle dolu bir macera vaat ediyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Gazeteci Clayton Sandell, “Rian Johnson gelmiş geçmiş en epik, duygusal olarak en güçlü Star Wars filmini yapmış. Benim tavsiyem spoiler’lardan uzak durmanız. Film hakkında ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi” yorumunu yaparken, TheForceCast adlı kullanıcı, “Ne göreceğiniz hakkında en ufak bir fikriniz yok! Efsane sonsuza dek değişti” sözlerini kullandı.

2.5 SAAT SÜRÜYOR

Rian Johnson’ın yazıp yönettiği filmin başrollerini Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson ve Benicio Del Toro gibi ünlü isimler paylaşıyor. Yaklaşık 2.5 saat süren filmde, kadın savaşçı “Rey”in destansı yolculuğu Finn, Poe ve Luke Skywalker ile devam ediyor.

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Star Wars-Last Jedi