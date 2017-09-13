Geçtiğimiz hafta sonu ABD ve Kanada’da 4103 sinemada gösterime giren “O” (It) adlı film, 123 milyon dolarlık ilk 3 gün hasılatıyla korku filmleri arasında tüm zamanların en iyi açılış rekoruna sahip oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, daha önceki rekor 2011 yılında ilk üç gününde 52.6 milyon dolar hasılat yapan “Paranormal Activity 3” filmine aitti. Bu arada, “O” eylül ayındaki açılış rekorunu da kırdı. “O”dan önce eylül ayında ilk 3 günde en iyi hasılat yapan film, 48.5 milyon dolarla “Hotel Transilvanya 2”ydi. “O”nun gösterime girmesiyle geçtiğimiz yıla göre düşen yıllık hasılat oranında da artış yaşandı. Sadece seyirciler değil, eleştirmenler de filmi beğendi.

Rotten Tomatoes adlı internet eleştiri sitesinde filmin skoru yüzde 86 oldu. Eleş- tirmenlerin yazılarına link veren Metacritic sitesinde ise filmin ortalama notu 70 olarak belirlendi. Film CinemaScore ve Imdb gibi sitelerde de seyircilerden yüksek notlar alıyor.

KASABADAKİ KÖTÜ PALYAÇO

Stephen King’in 1986’da yayımlanan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, küçük bir kasabada çocukları kaçırıp öldüren Pennywise adlı palyaçoya karşı bir grup çocuğun verdiği savaşı anlatıyor. Bill Skarsgard’ın palyaçoyu canlandırdığı filmin devam bölümünün hazırlıkları da şimdiden başlamış durumda. King’in romanı daha önce 1990 yılında televizyonda bir mini seri olarak yayınlanmıştı. Film Türkiye’de 15 Eylül Cuma günü gösterime girecek.