Daha dünyaya gelir gelmez birilerinin dikkatini çekmek için çığlığı basmaz mıyız? Sonra yeni geliştirdiğimiz stratejilerle dikkat çekmenin, başkalarının önüne geçmenin binbir yöntemini aramaz mıyız? Ah, bilhassa kadınsak! Malum dünyanın her yerinde kadın olmak zor, kâh sosyal hayatta, kâh iş hayatında hep bir mücadele içindeyiz... İstediğimiz kadar başarılı, becerikli, genlerimizde kendimize has yeteneklerimiz olsun, bir yandan önyargılar ve erkek hegemonyasına, diğer yandan hemcinslerimize karşı mücadele ederken ön plana çıkma ihtimalimiz epey azalıyor. Hayatımız boyunca erkeklerin kazandığının yüzde 77’sini bile kazanamıyoruz. Bu bile başlı başına meseleyi özetlemiyor mu? HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberi...

Arka planda kalınca, haliyle sesimizi daha çok duyurmak, dikkat çekmek için savunma mekanizması geliştirmekten başka çaremiz var mı? Kimilerimiz bu işi pekâlâ tereyağından kıl çeker gibi başarıyor. Ancak siz başaramayanlardansanız üzülmeyin. Psikolog Jack Schafer, insanların kendilerini sevdirmeyi, ön plana çıkmayı, dikkatleri üzerine çekme becerisini kazanabileceğini söyleyen isimlerden biri. Eh, sizin de bazı küçük stratejilere ihtiyacınız varsa, işte size uzmanlardan tüyolar...

STRATEJİDEN STRATEJİ BEĞENİN

İlk intiba önemli. Princeton Üniversitesi’nde psikoloji profesörü Alexander Todorov, bir insanın yüzünü saniyenin onda biri kadar gibi kısa bir süre gördüğünüzde bile, ne kadar sevilebilir, güvenilebilir olduğu konusunda karara vardığımıza dikkat çekiyor. Ancak ilk intibayla iş bitmiyor... Ama öyle zor stratejiler kurmaya da gerek yok. Toronto Üniversitesi’nin eski dekanlarından Roger L. Martin, zaten bu işin devamlı strateji yapmaktan geçmediğini söylüyor. Doğru anda, oyunu kuralına göre oynamayı bilin yeter. Peki nasıl?

1.Psikolog Jack Schafer’a göre, altın kural çevrelerindekilere kendilerini iyi hissettirmeleri. Böylece kolaylıkla sevilirler. Hatta kimi zaman sizden yardım ya da tavsiye isteyerek kendinizi iyi hissettirirler.

2.Şüphesiz gülen bir yüz de olmazsa olmazlar arasında.. Prof. Alexander Todorov, “Yüz ifadeniz mutlu bir hava yansıttığında, karşınızdaki üzerinde daha güvenilir bir izlenim bırakırsınız” diyor.

3. ABD’li yazar Susan RoAne, sakin olmanın da şart olduğuna dikkat çekiyor. Bu kadınların en önemli özelliklerinden biri soğuk kanlı kalmayı bilmeleri ya da buna kendilerini zorlamaları, kendilerine güvenmeseler bile aşırı güveniyormuş gibi davranmaları.

4. Ofis koridorlarında yürüyüşleri bile farklıdır. Öyle yürürler ki herkesin gözü üzerlerine çevrilir. Yeni insanlarla tanışmak, kaynaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Bulundukları ortamda diğer insanlardan soyutlanmamak, özgüvensiz gözükmememek adına bir kişiyle çok fazla muhabbet etmezler, kimseyi kayırmaz ve herkesle iyi geçinirler. Öyle olmasa bile herkesle anlaşıyormuş gibi davranırlar.

5. Her konu hakkında söyleyecek bir şey bulmaya çalışır, mutlaka iyi kötü bir şey söylerler. Sohbet arasında uzmanlık alanlarından söz açıldığında asla affetmez, ortamdaki herkese adeta gol atmak için doğru anı beklerler, bu gibi anlarda mütevazı kalamazlar ama bunu küstahlık boyutunda da yapmazlar. Çevresindekilerle ilgili muhakkak birtakım bilgiler edinirler.

6.Zaman zaman esip gürler ama hemen yelkenleri suya indirirler. Çünkü bu da gözünüzü korkutmak, dikkat çekmek içindir. Dr. Robin Kowalsk, sırf sempati kazanmak ve dikkatleri üzerinize çekmek için zaman zaman isyan etmenin iyi bir strateji olabileceğini söylüyor. Tabii kılıfına nasıl uyduracağınızı biliyorsanız.

7. Cesur ve yeniliklere açıktırlar. Devamlı yeni şeyler denerler, size ayak uydurmaktan geri kalmazlar. Mesela tatlıdan nefret etseler bile bunu asla çaktırmaz, sizin yanınızda iştahla önlerindeki tatlıyı kaşıklayabilirler.

8. Basit ve sakin konuşurlar. Mutlaka sözlerini tutar, size vaatlerde bulunurlar. Karşınızdakini nasıl etki altında bırakabileceğiniz üzerine araştırmalar yapan Prof. Robert Cialdini, “Kalbini kazanmak istediğinize karşılıksız bir şey vaat edin ki size karşı kazançlı çıktığını ya da borçlu olduğunu hissetsin” diyor. Doğru zamanda ten teması da şart. Mesela rahatsız etmeyecek şekilde karşınızdakinin eline dokunarak söze başlayın.

9. Kimin neye nasıl tepki vereceğini çok iyi bilirler. İlginizi çekenleri asla unutmazlar, bu artık onların cebindeki kozdur. Kendilerinden güçlü olanlarla stratejik olarak çok iyi geçinirler.

10.Mükemmel hikâye anlatıcısıdırlar. Konudan konuya nasıl sürüklendiğinizi, zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız bile. Ancak size birilerini kötülemekten kaçınırlar. Çok ilgilenmeseler bile hikâyenizi öğrenmek için çok hevesli davranırlar. Seattle Üniversitesi’nden Prof. Suzanne de Janasz’a göre, mutlaka karşılarındakiyle aralarında bir ortak nokta yakalarlar. ABD’li yazar Kevin Hogan da duygusal iklim yaratmanın insan kazanma üzerindeki önemine dikkat çeken isimlerden.

11. En moralsiz günlerinde bile onları ne bedensel ne ruhsal çöküşte görebilirsiniz. Ne kadar korktuklarını, heyecanlandıklarını, sevindiklerini minimum düzeyde gösterirler, yüzlerinde daima bir maske vardır. Ancak yeri geldiğinde kendileriyle dalga geçer, hoşlanmasalar bile eleştiriye çok açık gibi davranırlar. Yedikleri kazığı sadece unutmuş gibi davranır, aynı hataya bir daha asla düşmezler.

12. Pahalı değil ama aklınızı çelecek küçük sürprizlerden kaçınmazlar. İnsanların nasıl dikkatleri üzerine toplayabileceği üzerine bir kitap kaleme alan yazar Ben Parr, sürpriz yapmanın insan kazanma üzerindeki etkisine dikkat çeken isimlerden.

13. Kendilerine özgü imaj yaratırlar ki insanlar onları hatırlayabilsin. Özellikle vurucu renkler tercih ederler. Dahası çok kolay erişilebilir gibi davranmazlar, gizem yaratırlar. Kendinizle ilgili her şeyi bir oturuşta anlatmamak gerekir. İlgiyi canlı tutmak için bu bilgileri, yavaş yavaş sunmak daha etkilidir.

14.Size mutlaka isminizle hitap ederler. İnsanları nasıl kazanabileceğiniz üzerine yazdığı “How to Win Friends&Influence People” adlı kitabında Dale Carnegie, birinin dikkatini çekmek, kalbini kazanmak için en önemli kurallardan birinin ona ismiyle hitap etmek olduğunu söylüyor.

15. En kompleks durumlarda bile problem çözebilirler, her ne olursa olsun göz kontağını kesmezler. Karizmatik olmanın inceliklerini mercek altına aldığı kitabıyla tanınan Olivia Fox Cabane, göz kontağının olmazsa olmaz olduğunu söylüyor.

TEBRİKLER!

Artık oyunun kurallarını siz de biliyorsunuz. Ancak şimdi bu kuralları nasıl kullanacağınıza dikkat! Zira işin dozunu abartırsanız kurnazlık tüyolarını elinize yüzünüze bulaştırabilir, kimsenin haz etmediği, herkesin uzak durduğu biri haline gelebilirsiniz. Dahası dikkat çekme, ön plana çıkma tutkunuzun takıntı haline gelmesi de yüksek bir ihtimal. Kaş yaparken göz çıkarmayalım.