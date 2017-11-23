e-devlet vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, e-devlet sisteminin aylık girişinin 117 milyona ulaştığını belirtirken 35 milyon kullanıcının sisteme giriş yaptığını 16 milyon kişinin ise e-devlet sitesini aktif olarak kullandığını açıkladı. Aka 10 yıllık periyot içinde e-devlet sistemine 200 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtirken sistemin yeni uygulamalarla daha da geliştirileceğini ifade etti. Bu uygulamalardan örnekler veren Aka, vatandaşların günlük yaşamına kolaylık sağlayacak bürokrasiyi azaltacak uygulamalar üzerinde çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Taşınma işi birden fazla kurumla işinizin olduğu o kurum bu kurum gezdiğiniz hayli zamanınızı alan bir iş. Şimdi devlet işlerini en azından e-devlet üzerinde halledebileceğiniz bir çalışma içindeyiz. Su, elektrik, gaz aboneliklerinin otomatik taşınması. Evrakların digital olarak transferi. İkametgâh vb. ve hatta çocuklarınızın okul kayıtlarının bile siteden yapılabildiği bir sistem. Vergilerin ödendiği mesela. Elbette bunun için yerel yönetimlerden kurumlara kadar herkesin aynı dilde ve dijital konuşması gerekiyor. Bilginin bir merkezde toplanması gerek. Bu da zaman alıyor. Belediyelerin hepsi digitalde bu işleri görmüyor. Farklı farklı sistemlerin birbirine uyumu var sonra. Zaman alacak ama hayata geçtiğinde taşınmalarda bir yerden tüm işlerinizi halledeceksiniz.”

Kamu Bilişim Zirvesi’nde bir araya geldiğimiz Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Aka’ya Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç eşlik etti.

KAMUDA KÂĞIT BİTTİ

Suat Hayri Aka, Türksat’ın geliştirdiği yazılımla kamuda dijital postalama yazışmanın başladığını ifade ederken “gizli” ibaresi olan kurum yazışmaları dışındaki resmi evrakları 158 kurumun dijital ortamda gerçekleştirmeye başladığını açıkladı. Bugün nikâh dairelerinde ve tapu dairelerinde sadece ıslak imzanın kullanıldığını belirten Aka, Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile geri kalan işlemlerin şifreli dijital hale getirildiğini belirtirken “ev’lenme dışındaki işlemler dijital ortama girdi. Türksat’ın geliştirdiği “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” sayesinde başta Başbakanlık olmak üzere tüm bakanlıklar birbiriyle kâğıtsız haberleşiyor. Yani, bakanlıklar arasındaki haberleşme elektronik ortamda yürüyor.

Bir aydır söz konusu kurumlar arasında kâğıt dolaşmıyor. Ayrıca mevzuatlar güncellenecek, yetkiler düzenlenecek. Vatandaş, bir işlemi için 3-4 bakanlıkla olan işini tek noktadan ve elektronik ortamdan çözebilir hale gelecek. Bu şimdilik proje aşamasında” dedi.

Aka, kamuda ortak platform projesiyle 5 yılda 11 milyar TL’lik tasarruf sağlayacağını söyledi. Aka, Projenin fizibilite çalışmasının Şubat 2018’de tamamlanacağını belirtti.

YERLİ WHATSAPP ‘E-HABERLEŞME’ ADIYLA BAŞLADI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, kamu kurumu personelinin arasındaki görüşme ağının güvenliğinin de önemli olduğunu ifade ederken bu konuda da ilk kez yerli mesajlaşma programı geliştirdiklerini ifade ederken “Başka platformlar üzerine geliştirilmiş bir messenger değil bu. Tamamen yerli yazılım. Adı e-haberleşme, ve biz şu an bunu aktif olarak kullanıyoruz” diye konuştu.

BULUT BİLİŞİM SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Suat Hayri Aka, geliştirilme sürecindeki bulut sistemi hakkında şunları söyledi: “Şimdi bulut sistemi de yapılıyor. Geliştirilme safhasında. Verimizi kendimiz saklıyoruz. Bilgimizin güvenliğini de kendimiz yerli kurumlar tarafından sağlıyoruz.”

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Suat Hayri Aka

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