Sudan Merkez Bankası Başkanı Hazem Abdelqader, Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sudan cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Abdelqader'in Cumartesi günü kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtildi ancak açıklamada başka bir detaya yer verilmedi.

58 yaşındaki Hazem Abdelqader'in Türkiye'de resmi bir ziyaret için bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

Abdelqader, Aralık 2016'da Sudan Merkez Bankası'nın başına getirilmiş ve onlarca yıldır devam eden ambargonun kaldırılması için ABD ile pazarlıkları sürdüren isim olmuştu.

Son aylarda Sudan Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle Sudan poundu dolar karşısında hızla erimiş ve ülkede Ocak ayından bu yana Sudan poundu dolar karşısında iki kere devalüe edilmişti.

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