İstanbul'un tarihi semtlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde olan Süleymaniye'de dönüşüm inşaatları bu yıl başlayacak. 2006'da kentsel yenileme alanı ilan edilen, 2010'dan beri yıkımların devam ettiği Süleymaniye'de bin 528 lüks konut inşa edilecek. Proje, KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.



CADDE YER ALTINA ALINACAK

Gazete Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre bugüne kadar semt dokusunun bozulmasının başlıca sebeplerinden birisi olarak gösterilen bölgenin geceleri insansız kalmasını sağlayan yaklaşık 200 işhanının yanı sıra 100 kadar da konut yıkıldı. Şu anda savaştan çıkan bir kenti andıran Süleymaniye'de inşaatların 3 yılda tamamlanması öngörülüyor. KİPTAŞ tarafından yapılacak olan projenin yüzde 90'ı konut, yüzde 10'unun ise işyeri olması planlanıyor. Proje kapsamında Haliç kıyısındaki Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin bir bölümü yer altına alınacak ve üzeri yeşil alan yapılacak. Deniz kenarındaki yeşil alanın altı ise otopark yapılacak.



MÜLKİYET PROBLEMİ

100 dönümlük, 733 parsellik alanda yürütülen çalışmalarda mülk sahiplerinin yüzde 70'inin mülklerini Kiptaş'a sattığı, yüzde 15'inin ise kendilerinin yapacağı öğrenildi. Geriye kalan yüzde 15'inin ise bazısına istimlak kararı alınırken, bazı konutlarla ilgili davalar devam ediyor. Projenin ayrıntılarını Habertürk'e anlatan KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, sürecin bu kadar uzamasının sebebinin mülkiyet problemleri olduğunu söyleyerek, "Örneğin 300 metrekarelik bir yerde 270 malik vardı. Bunların tamamıyla anlaşmak mümkün değil. Mahkeme süreçleri de uzun sürdü" dedi.





PAHALI PROJE

Arazi fiyatlarının pahalı olduğunu ve Koruma Kurulu tarafından getirilen 3 kat sınırının ister istemez projeyi pahalı hale getirdiğini söyleyen Yıldırım, şu bilgileri verdi: "Maliyet hesabı yapmadık ama pahalı bir proje olacak. Yeni binalar da eski esere uygun kurul onaylı binalar olacak. Tek tip evler olmayacak. İnşaatların her türlü malzemesini özenle çok lüks kalitede seçerek yapacağız."



"ARKEOLOJİK BULGUYA RASTLAMAYIZ"

Tespitlerine göre Süleymaniye'nin zaman içinde bir çok kez yangın gibi nedenlerle yıkılıp yeniden yapıldığını belirten Yıldırım "Bu da semtin 5 metre kadar yükselmesini sağlamış. O yüzden yapılan ön araştırmalara göre arkeolojik bir bulguya rastlayacağımızı düşünmüyorum" dedi. Ada bazında iç bahçeli bir sistemde yapılacak konutların arasında mahalle kültüründe dükkanlar olacağını, 1+1'den 5+1'e kadar çeşitli büyüklükte konutlar yapılacağını belirten Yıldırım, plan dahilinde olmadığını ancak hak sahipleri birleşirse denize yakın yerlerde 10-15 odalı butik oteller olabileceğini de sözlerine ekledi.



SEMT KAĞIT TOPLAYICILARINA KALDI

Bugün savaştan çıkmış bir kent görünümünde, çoğunluğu mülteci olan kağıt toplayıcılarına ev sahipliği yapan Süleymaniye'nin 5. yüzyıldan itibaren yerleşim yeri olduğu düşünülüyor. Bizans ve Osmanlı zamanında kentin en değerli yerlerinden biri olan Süleymaniye her zaman kentin ileri gelenlerine, ulemalarına ve medrese öğrencilerine ev sahipliği yapmış.



"EVİMİZE DOKUNMASINLAR"

Tarihi ahşap evleriyle meşhur, yüzlerce dizi ve sinema filminin çekildiği Ayrancı Sokak'ta oturan Adnan Yağızyılmaz ise projeden dolayı tedirgin. Haliç manzaralı, 4 katlı 160 yıllık ahşap konakta oturan 65 yaşındaki Yağızyılmaz, "Doğma büyüme buralıyım. 40 yıl TIR şoförlüğü yaptım, kazancımın tamamını bu ev ayakta kalsın diye harcadım. Teklif ettikleri parayla İstanbul'da bir apartman dairesi bile alamayız" diyor. Aynı sokaktaki 75 yaşındaki Cemile Hanım da evinden çıkmak istemeyenlerden. Her ikisinin de mahkemesi devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte oturan Cemile Hanım, "Canımızı alsınlar bizim evimize dokunmasınlar. Bu yaştan sonra ben nereye gideyim? Bu ev bana rahmetli kocamdan kaldı. Dünyada da başka hiç bir şeyimiz yok" diyor.

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